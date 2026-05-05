Las ventas de 10 de mayo se asemejan a las del Buen Fin o Navidad: Canaco

Las ventas de 10 de mayo se asemejan a las del Buen Fin o Navidad: Canaco

mayo 5, 2026

Ariada García/Xalapa, Ver. La celebración del Día de las Madres es una de las fechas más importantes no solo en el ámbito social, sino también en términos económicos, con un impacto comparable a temporadas comerciales como el Buen Fin o la Navidad, destacó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Xalapa, Luis Francisco Llera Hernández.

Recordó que durante 2025, la región de Xalapa y su zona metropolitana registró una derrama económica cercana a los 300 millones de pesos con motivo del 10 de mayo.

Para este 2026, se estima un crecimiento aproximado del 10 por ciento, lo que permitiría alcanzar hasta 330 millones de pesos en ingresos.

Detalló que durante esta temporada se reportan incrementos en ventas que van del 30 al 60 por ciento en diversos giros comerciales, e incluso en algunos sectores, como el gastronómico, el aumento puede llegar hasta el 100 por ciento, debido a la alta afluencia de familias que celebran en restaurantes.

Entre los rubros más beneficiados destacan restaurantes, florerías, pastelerías, tiendas de ropa, perfumerías, joyerías, así como servicios de estética y spa.

A estos se suman las plataformas digitales de entrega de alimentos y regalos, que también registran una demanda significativa en estas fechas.

Llera Hernández subrayó la importancia de fomentar el consumo local, exhortando a la población a realizar sus compras en negocios formalmente establecidos, los cuales forman parte fundamental del tejido económico y social de la región.