Coparmex espera mejoramiento de la economía al cierre del año

septiembre 27, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El presidente de Coparmex Xalapa, Arturo Blanco Hernández, afirmó que no se tiene un crecimiento económico hasta ahora en la ciudad y que esto sucede incluso a nivel nacional.

«La economía en Xalapa se ha comportado como en el país, desafortunadamente no hubo un crecimiento como hubiéramos querido».

Sin embargo dijo que esperan que al cierre del último trimestre repunte la economía.

Señaló que la época navideña es importante por lo que esperan poder terminar bien el año.

«Se ha mantenido las ventas en el año, pero no estamos teniendo el crecimiento que quisiéramos incluso a nivel nacional».

Refirió que pese a ello, no pierden la esperanza de que al cierre del año mejore un poco el movimiento económico.