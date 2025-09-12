Criticable la reducción de recursos a Seguridad Pública en el paquete fiscal del próximo año: Coparmex

septiembre 12, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Tras la entrega del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal del próximo año por parte de las autoridades federales, el reto para el Gobierno Federal es que logre recaudar lo que ha proyectado y gaste no más de lo establecido, consideró el presidente de la Coparmex en Xalapa, Arturo Blanco Hernandez.

En entrevista, el representante empresarial se pronunció porque se controle el nivel de endeudamiento del país planeado por parte de las autoridades.

Considero que lo que no es positivo en este nuevo paquete económico que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso federal es la disminución del presupuesto al rubro de la Seguridad Pública de casi el 16 por ciento.

“Es contraproducente, porque siempre se requiere más recurso para combatir a la delincuencia, esta disminución afectará las operaciones, esperemos que ya lo tengan previsto, que tengan una ruta de cómo van a atacar para cubrir esas deficiencias que nazcan a partir de la disminución”.

HUACHICOLEO FISCAL

Por otra parte, cuestionado en torno al escándalo nacional por el caso del llamado huachicoleo fiscal, dijo que es necesario que se llegue hasta las últimas consecuencias en las investigaciones.

“El tema de la corrupción es lamentable que haya existido antes, que siga existiendo y ahora se estén ventilando estos casos y ojalá que la presidenta Claudia Sheinbaum actúen en consecuencia y si alguien la tiene que pagar que la pague y si alguien tiene que ir a la cárcel por andar delinquiendo, cada quien se lo busca”.

Finalmente, reconoció que la población está cansada que en temas de corrupción no pase nada, cuando se evidencian como el actual, por lo que se pronunció por consecuencias severas.