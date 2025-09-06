Tuxpan tendrá más seguridad para impulsar Polo de Desarrollo: Sedecop

septiembre 6, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), Ernesto Pérez Astorga, mencionó que la inseguridad puede retrasar el despegue económico de Tuxpan, recientemente declarado Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) por el Gobierno Federal.

“(La inseguridad) Eso nos retrasa, porque es un tema complejo, lo he platicado con la gobernadora. Lo único que puedo decir es que todos los días en la mañana se tratan estos temas. Yo creo que es parte de la actividad que se está teniendo”,

La zona norte del estado ha sido foco de atención por hechos de violencia, recientemente se dio un motín en el penal de Tuxpan donde 8 personas perdieron la vida, además, de que han aparecido cuerpos desmembrados.

El empresario xalapeño explicó que ha dialogado con la gobernadora sobre este tema, y aunque reconoció que se trabaja de forma diaria, admitió que los retos persisten.

Pérez Astorga adelantó que pronto se reforzará la presencia policial tanto en el norte como en el sur de Veracruz. “Próximamente, entiendo, se va a reforzar todavía más con la policía, en el norte y el sur, yo espero que las cosas se vayan asentando”, dijo.

Respecto a las oportunidades de inversión, subrayó la importancia estratégica de la zona. “Yo le puedo decir que, cuando un inversionista identifica la importancia de asentarse en una región, especialmente en Tuxpan –que es el puerto más cercano a la Ciudad de México, que es el centro de consumo más grande–, muchas empresas están volteando a ver a Tuxpan y precisamente lo que estamos buscando es aprovechar”, enfatizó.

Destacó que se va a detonar la vocación agrícoindustrual, metal mecánico y de fluidos que tiene la zona y los municipios aledaños.

Pérez Astorga reconoció que los retrasos en garantizar seguridad derivan del proceso de depuración de mandos policiacos heredados de administraciones anteriores.

“El estado sigue haciendo muchos esfuerzos, recordemos que hubo una depuración de los mandos policiacos, de la policía del gobierno anterior, entonces, reponerlos… qué más quisiera que uno los pudiera comprar, pero lleva todo un proceso de selección y eso es lo que nos ha de alguna forma (retrasado)”, expuso.

Finalmente, comentó que el gobierno trabajará de la mano con los Ayuntamientos sin importar su filiación partidista, pues se priorizará el desarrollo de Veracruz.

“La gobernadora nos ha instruido a trabajar con todos, no le vemos problema, al contrario, seremos aliados de los ayuntamientos y lo que están buscando es que se generen oportunidades”, concluyó.

Tuxpan 1 de los 15 polos de desarrollo de Sheinbaum

El gobierno federal decretó 15 Polos de Desarrollo del Bienestar, y se incluyó a Tuxpan en el listado. Ahí se asentará inversión de empresas manufactureras o de servicios, y que en estos mismos Polos haya vivienda y haya desarrollo integral: escuelas, hospitales.

Para detonar los polos se van a promover inversiones en maquinaria y equipo: Deducción inmediata del 100 por ciento de inversión en activos fijos nuevos. Fomentar programas de capacitación dual: Deducción adicional del 25 por ciento en programas de capacitación. Impulsar la innovación: Iniciativas de investigación y desarrollo con deducción adicional del 25 por ciento.