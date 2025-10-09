Confirman triunfo de Morena en Poza Rica y Papantla, Veracruz

octubre 9, 2025

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó las resoluciones del Tribunal Electoral de Veracruz y ratificó los triunfos de Morena en los municipios de Papantla y Poza Rica. Movimiento Ciudadano denunció que hubo un fraude oficial.

La autoridad electoral federal consideró que no se acreditaron, en ambos casos, que se hubiera vulnerado la cadena de custodia en el traslado de los paquetes electorales. De ahí que validaron las resoluciones del Tribunal local, el cual determinó que no se manipularon los paquetes durante y después de la jornada electoral del 1 de junio.

⇒ La disputa por esos dos municipios ha generado una fuerte confrontación entre Morena, el Gobierno de Veracruz y Movimiento Ciudadano, este último lamentó que se les haya quitado el triunfo que consideran ganaron en las urnas.

Tras la elección pasada, Movimiento Ciudadano había obtenido el triunfo en Poza Rica; sin embargo tras diversas quejas de Morena, el Tribunal Electoral de Veracruz ordenó un recuento voto por voto. Tras ello, los magistrados locales determinaron que el partido guinda ganó con una diferencia de 519 sufragios.

En un principio, Emilio Olvera había sido declarado ganador tras obtener un total 15 mil 384 votos, sin embargo, tras el recuento de votos sumó 14 mil 304. Mientras que la candidata de Morena, Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez, quien había sumado 14 mil 884 votos, con el recuento total de votos sumó 14 mil 823 sufragios a su favor.

Durante el proceso del recuento, se decretó la nulidad de dos casillas electorales y se revisaron 478 votos que habían sido reservados por existir dudas sobre el sentido del voto. Con ello, se ordenó al Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) le entregara la Constancia de Mayoría a Rodríguez Rodríguez.

En tanto, la elección de Papantla se definió en un recuento de voto por voto por parte de las autoridades electorales, ello debido a que la diferencia de votos había sido de menos uno por ciento. Durante el recuento, el morenista Gonzalo Flores Castellanos se impuso al abanderado de Movimiento Ciudadano, quien en el conteo preliminar aventajaba.

Papantla se encontraba en la lista de once municipios donde la diferencia entre el primer y segundo lugar era del 1 por ciento o menos, por lo que la ley electoral establecía que debía haber un recuento total de votos. De tal forma que se abrieron los 222 paquetes electorales.

De acuerdo con el conteo de actas, el candidato de Movimiento Ciudadano aventajaba con 26 mil 707 votos, contra 26 mil 303 del candidato de la alianza Morena-PVEM. Sin embargo, en el cómputo final, la tendencia se revirtió para Morena-PVEM que registró 26 mil 917 votos, contra 26 mil 541 de Movimiento Ciudadano, una diferencia de 403 votos.