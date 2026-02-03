Con un enfoque integral, Sistema DIF Municipal coordina módulo de atención a la salud mental en el Xallitic

Con un enfoque integral, Sistema DIF Municipal coordina módulo de atención a la salud mental en el Xallitic

febrero 3, 2026

Xalapa, Ver., 3 de febrero de 2026.- La actual administración municipal retomó las operaciones del módulo de información, atención y prevención para el cuidado de la salud mental en el puente Xallitic, a partir de una colaboración interinstitucional coordinada por el Sistema DIF Municipal, instruida por la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos.

De manera prioritaria, se trabajará a fin de fortalecer acciones, en colaboración con especialistas del Centro de Integración Juvenil (CIJ) y de la Secretaría Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Asimismo, se suman las Direcciones de Salud, Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Juventud, Desarrollo Social, Protección Civil, Cultura y Turismo, así como el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX), otorgando orientación de manera directa a la ciudadanía que lo requiera.

El personal de primer contacto está capacitado en primeros auxilios para la identificación de factores de riesgo y detonantes que alteren la salud mental.

Además, se proporcionará material informativo y asesorías psicológicas; también, los contactos de las líneas de vida y canales de ayuda, los cuales están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.

Al ser un tema de salud pública, de manera paralela se implementarán acciones que contribuyan al desarrollo y atención integral de las personas, como las formas saludables de comunicación para la gestión de emociones.

De esta forma, se busca fortalecer vínculos con la población e informarla al respecto, a fin de disminuir ideaciones negativas sobre la vida.

En una primera etapa, a partir de este 3 de febrero, el módulo operará de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 19:00 horas; sin embargo, se analizará su ampliación a los fines de semana.