Cesan a más de 20 policías en Coatepec por malas prácticas

marzo 5, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El alcalde de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, confirmó la rescisión de contrato de más de una veintena de elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con el edil, la decisión se tomó tras detectar que los oficiales incurrían en «malas prácticas», tanto en el ámbito administrativo como en el operativo.

“Que el ciudadano tenga confianza en la policía. Es así que nosotros rescindimos a más de 20 policías municipales de Coatepec que no tenían buenas prácticas administrativas o que no tenían buenas prácticas operativas”.

Debido a estas irregularidades, el Ayuntamiento procedió a dar por terminada la relación laboral con los involucrados.

Luna Hernández señaló que ya se trabaja en la reintegración de la fuerza policial. El objetivo es atraer a nuevos elementos que cumplan con los estándares necesarios para servir a la comunidad.

“Es algo que lleva un tiempo, es progresivo, no es tan rápido, pero estamos trabajando en ello», puntualizó el alcalde, subrayando que la seguridad pública es una prioridad que requiere un proceso de selección cuidadoso.

El edil lleva a cabo acciones para dignificar a los elementos de la Policía Municipal de Coatepec y el pasado sábado entregó colchones y literas en la comandancia.