Grupo México y BlackRock crean gigante energético con 14 plantas en México
abril 28, 2026
El conglomerado Grupo México anunció una alianza estratégica con BlackRock, a través de su brazo de infraestructura Global Infrastructure Partners (GIP), para crear una de las plataformas privadas de generación eléctrica más grandes del país.
Una red energética de gran escala
El acuerdo contempla la integración de los activos energéticos de Grupo México con Saavi Energía, lo que dará origen a una red de 14 centrales eléctricas ubicadas en zonas clave de alta demanda.
La nueva plataforma tendrá:
Capacidad instalada: 4,510 megawatts (MW)
Proyectos en desarrollo: cerca de 5,000 MW adicionales
Cobertura: regiones estratégicas del país
Este movimiento busca responder al crecimiento sostenido del consumo eléctrico en México, impulsado por la industria y el nearshoring.
Control mayoritario mexicano
Tras el cierre de la operación:
Grupo México tendrá el 70% de participación
GIP (parte de BlackRock) conservará el 30% restante
La empresa destacó que esta estructura permitirá mantener control operativo local mientras se aprovecha la experiencia global en financiamiento e infraestructura.
Apuesta por el mercado energético
En su comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo México señaló que la alianza permitirá:
Generar sinergias operativas
Incrementar la escala de producción energética
Fortalecer la infraestructura eléctrica privada
Además, se considera una señal de confianza en el entorno económico mexicano y una plataforma para futuras inversiones en infraestructura.
Próximos pasos
El cierre de la transacción está previsto para el tercer trimestre de 2026, sujeto a autorizaciones regulatorias.
De concretarse, esta alianza posicionará a ambas compañías como actores clave en el sector energético nacional, en un contexto donde la demanda eléctrica continúa al alza y la inversión en generación resulta crítica para sostener el crecimiento económico.