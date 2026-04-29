México incluirá vacuna contra el VSR en mujeres embarazadas

abril 28, 2026

El secretario de Salud, David Kershenobich, anunció la incorporación de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) al esquema de vacunación para mujeres embarazadas, para proteger a recién nacidos.

El funcionario explicó que esta medida representa una innovación a nivel mundial, ya que no todos los países cuentan con esta vacuna en sus programas, pese a su relevancia para la protección infantil.

Por ello, detalló que la vacuna será aplicada entre las semanas 32 y 36 de gestación, permitiendo proteger tanto a las madres como a los bebés antes de su nacimiento mediante la generación de anticuerpos.

Indicó que el virus sincicial respiratorio (VSR) es una de las principales causas de infección en recién nacidos, especialmente en menores prematuros, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves.

Explicó que la vacuna permite la transferencia de anticuerpos maternos al feto, lo que fortalece el sistema inmunológico desde el nacimiento y reduce la probabilidad de desarrollar enfermedades respiratorias.

De acuerdo con algunos datos oficiales, esta inmunización tiene una eficacia del 81.8% para prevenir enfermedades respiratorias graves y reduce hasta en 72% las hospitalizaciones en los menores de edad.

El secretario David Kershenobich destacó que, pese a su costo elevado, la prioridad es modernizar el sistema de vacunación en México y garantizar la protección desde las primeras etapas de la vida.

Durante la temporada estacional 2025-2026 se registraron 2 mil 209 casos de infecciones respiratorias, de los cuales el 84% correspondió a menores de cinco años, reforzando la importancia de esta medida.