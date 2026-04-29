“Michael” logra el mejor estreno de un biopic en la historia

“Michael” logra el mejor estreno de un biopic en la historia

abril 28, 2026

La película Michael, basada en la vida del cantante Michael Jackson, se convirtió en el estreno más exitoso de la historia para un filme biográfico, tras arrasar en la taquilla mundial durante su primer fin de semana.

El largometraje, protagonizado por Jaafar Jackson, recaudó 217 millones de dólares a nivel global desde su estreno, consolidándose como un fenómeno comercial inmediato en distintos mercados internacionales.

Con estos números, la cinta superó el récord que ostentaba Bohemian Rhapsody, biopic sobre la historia de Freddie Mercury, que en su debut alcanzó 124 millones de dólares y fue protagonizada por Rami Malek.

Además, Michael rebasó los 180 millones de dólares obtenidos por Oppenheimer en su estreno, convirtiéndose así en el mejor debut global para una película biográfica, sin importar el género cinematográfico.

Por su parte, el presidente de Lionsgate, Adam Fogelson, señaló que estas cifras reflejan una respuesta masiva del público en todos los segmentos demográficos, lo que impulsó su desempeño en la taquilla.

El éxito de la producción se inscribe en la tendencia de biopics musicales que han ganado terreno en la última década, posicionándose como una apuesta rentable dentro de la industria cinematográfica global.

La cinta cuenta con respaldo de algunos herederos del artista y utiliza grabaciones vocales originales de Michael Jackson, lo que refuerza la autenticidad de los números musicales presentados en el filme.

No obstante, pese a su éxito comercial, la película ha mostrado una marcada diferencia entre la crítica y el público, con una calificación de 38% frente al 97% registrada en el sitio web Rotten Tomatoes.