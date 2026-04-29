Sheinbaum oficializa renuncia de Ariadna Montiel a Bienestar

abril 28, 2026

Llega en su lugar Leticia Ramírez

⁠Montiel Reyes será electa el domingo nueva dirigente de Morena

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum, anunció un cambio en la titularidad de la Secretaría de Bienestar, al confirmar la salida de la actual secretaria, Ariadna Montiel Reyes, y el nombramiento de Leticia Ramírez Amaya como nueva responsable de la dependencia federal.

El anuncio se realizó durante una reunión con coordinadores territoriales, delegados estatales y responsables de programas sociales de la Secretaría de Bienestar, donde la mandataria estuvo acompañada por Montiel y por el equipo operativo encargado de la ejecución de los programas sociales en todo el país.

Sheinbaum informó que Montiel deja el cargo para asumir “otras tareas dentro del movimiento”, sin detallar de inmediato cuál será su nueva responsabilidad.

La presidenta le agradeció su trabajo al frente de la dependencia, en la que ha sido una de las principales responsables de la operación de los programas sociales federales.

Durante el encuentro, la propia Montiel agradeció la confianza de la presidenta y aseguró que continuará participando en las tareas del proyecto político en curso.

En el mismo acto, Sheinbaum confirmó que Leticia Ramírez Amaya asumirá la titularidad de la Secretaría de Bienestar a partir del día siguiente del anuncio.

Ramírez, quien previamente se desempeñó como secretaria de Educación Pública durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido colaboradora cercana de la actual administración.

La presidenta destacó su trayectoria y cercanía política, señalando que es una funcionaria con amplia experiencia en trabajo territorial y en contacto directo con la ciudadanía.

Sheinbaum subrayó que los programas de bienestar —como la pensión para adultos mayores, el apoyo a personas con discapacidad y otras transferencias sociales— están garantizados como derechos constitucionales, por lo que no sufrirán cambios con el relevo en la dependencia.

En su mensaje a los equipos estatales, enfatizó que la estructura territorial de la Secretaría de Bienestar continuará operando de manera normal y con la misma cobertura nacional.

“Los programas de bienestar están en la Constitución; nadie puede quitarlos al pueblo de México”, fue el mensaje central de la mandataria durante el anuncio.

El acto concluyó con el reconocimiento de Sheinbaum tanto a Montiel como a Ramírez, a quien le deseó éxito en su nueva responsabilidad al frente de una de las dependencias clave del gobierno federal, encargada de la política social y la operación de los programas prioritarios.