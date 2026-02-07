CEBV reporta la desaparición de 4 adolescentes en Xalapa

febrero 7, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV) activó los protocolos de localización para cuatro adolescentes que fueron vistas por última vez el pasado 6 de febrero de 2026 en la capital del estado.

Debido a su edad y a las condiciones de su desaparición, las autoridades consideran que su integridad física podría estar en riesgo, por lo que se pidió apoyo a la población para su pronta localización.

De acuerdo con las fichas técnicas emitidas por el organismo, las menores no localizadas desde este viernes son:

María Ximena Yoval Mora (15 años): Mide 1.50 metros, tiene ojos café claro, piel morena clara y cabello negro, largo y lacio. Como señas particulares, presenta ceja escasa y nariz chata.

Martha Yesenia Hernández Benítez (15 años): De nacionalidad mexicana, tiene una estatura de 1.47 metros, ojos café claro y cabello negro, corto y lacio. Sus señas particulares son nariz chata, boca grande y labios gruesos.

Estefanía Bolaños Zeferino (16 años): Mide 1.57 metros, tiene ojos café claro y piel morena clara. Se le identifica por tener el cabello corto, lacio y teñido de azul; además de nariz chata, boca grande y labios gruesos.

Diana América Salazar Flores (16 años): Con una estatura de 1.56 metros, posee ojos café oscuro y cabello negro, largo y crespo. Sus señas particulares incluyen complexión delgada y cicatrices en el rostro.

El organismo estatal ha puesto a disposición de la población el número telefónico 228 319 3187 y la línea de emergencias 911 para recibir cualquier información que facilite su localización.

Asimismo, se encuentran habilitados el correo electrónico busqueda.veracruz@gmail.com y el sitio web oficial segobver.gob.mx/cebv para reportes confidenciales.

En todos los casos se considera que la integridad de las menores está en riesgo, pues pueden ser víctimas de la comisión de un delito.