Gobierno de Veracruz crea fideicomiso para operar modernización del transporte público

mayo 12, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Gobierno de Veracruz formalizó la creación del fideicomiso con el que busca reorganizar y modernizar el sistema de transporte público en la entidad, un esquema que permitirá financiar la compra de nuevas unidades, implementar sistemas de cobro digital y administrar recursos e infraestructura relacionados con el servicio.

Las reglas de operación del Fideicomiso Público, Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos para la Modernización del Sistema de Transporte Público de Pasajeros fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Estado el 11 de mayo.

De acuerdo con el documento, el nuevo mecanismo no solo podrá participar en la renovación de autobuses, sino también administrar patios, terminales, talleres, sistemas tecnológicos de recaudo y otros bienes vinculados al transporte público.

El esquema estará coordinado por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), y tendrá facultades para adquirir, arrendar, operar y mantener unidades e infraestructura necesaria para la operación del servicio.

Además, el fideicomiso podrá concentrar y administrar los recursos generados por el sistema de transporte, incluidos pagos electrónicos, arrendamientos, financiamientos y contraprestaciones, con el objetivo de garantizar trazabilidad y control sobre el manejo del dinero.

Uno de los cambios planteados en las reglas de operación es la implementación obligatoria de sistemas de cobro digital para los concesionarios que decidan incorporarse al programa estatal.

El documento también establece que el fideicomiso podrá brindar asesoría y acompañamiento técnico a transportistas y concesionarios para mejorar procesos administrativos, supervisión operativa y control de las unidades.

Entre las atribuciones incluidas en el acuerdo se contempla la posibilidad de verificar el uso adecuado de los autobuses mediante estándares, indicadores y mecanismos de supervisión, además de apoyar la planeación financiera de operadores adheridos al esquema.

Las reglas aclaran que estos procesos de asesoría y supervisión no generarán relaciones laborales directas entre el fideicomiso, el Poder Ejecutivo y los concesionarios o particulares que participen en el programa.

Otro de los puntos relevantes es que el fideicomiso podrá poner a disposición autobuses, infraestructura y sistemas tecnológicos a empresas, organismos públicos o concesionarios que se adhieran voluntariamente al nuevo modelo de operación del transporte.

El documento precisa que el mecanismo también tendrá la función de administrar el sistema tecnológico de recaudo y operar la concentración y dispersión de recursos derivados del cobro del servicio.

No obstante, la Gaceta Oficial establece que la definición de rutas, frecuencias y tarifas seguirá siendo facultad exclusiva de la autoridad estatal competente, mientras que el fideicomiso únicamente ejecutará técnicamente las disposiciones autorizadas.

El patrimonio del fideicomiso estará integrado con recursos provenientes de aportaciones estatales, ingresos derivados del sistema de transporte, derechos vehiculares, rendimientos financieros y aportaciones de particulares que participen en el esquema.

El Comité Técnico del fideicomiso será presidido por la titular del Poder Ejecutivo estatal y contará con participación de las secretarías de Finanzas, Gobierno y Seguridad Pública, además de tener facultades para aprobar financiamientos, contratos y proyectos relacionados con la modernización del transporte público.

Con este modelo, el gobierno estatal busca avanzar hacia un sistema de transporte con mayor control administrativo y financiero, además de impulsar la renovación de unidades y la incorporación de tecnología para la operación del servicio en Veracruz.