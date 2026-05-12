Patrones tienen hasta el 31 de mayo para cumplir con el pago de utilidades a trabajadores

Patrones tienen hasta el 31 de mayo para cumplir con el pago de utilidades a trabajadores

mayo 12, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría del Trabajo del Estado, Luis Arturo Santiago Martínez dio a conocer que el sector patronal tiene hasta el 31 de mayo para cumplir con el pago de reparto de utilidades a los trabajadores.

Entrevistado en el marco de la Feria del Activismo Laboral, el funcionario estatal dijo que la Secretaría mantiene inspecciones y atenciones de quejas relacionadas con esta prestación, además, recordó a los trabajadores que pueden verificar si su empresa está obligada a realizar el pago.

Eso depende, dijo, de la información fiscal reportada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Hay declaraciones fiscales que hace la empresa y son alcances económicos sobre sus ventas y a partir de ahí es de donde se define. Lo que nos arrojan las inspecciones laborales tiene que ver con el reparto de utilidades; cuando hay queja de los trabajadores la Procuraduría hace presencia y también el área de Inspección del Trabajo”.

EN VERACRUZ SE CUMPLE CON LA LEY SILLA

Por otra parte, Santiago Martínez cuestionado en torno a la llamada “Ley Silla”, explicó que en Veracruz se está cumpliendo con estos lineamientos que obligan a las empresas a garantizar asientos y descansos a los trabajadores.

“Están cumpliendo la norma porque hay una sanción en caso de incumplimiento; van desde 5 mil hasta 500 mil pesos, pero están respetando y no tenemos tanto tema”, dijo.

Finalmente, sobre el programa de Activismo Laboral, dijo que se llevará a cabo en varios municipios del estado, a fin de promover derechos laborales y fortalecer la conciliación entre trabajadores y empleadores.

“Hacemos acciones simultáneas toda la semana y se replica en todas partes del estado; hicimos inspecciones en todo el estado, iniciamos con foros de concientización acerca de los derechos laborales y vamos a darle asesorías jurídicas de defensa en el trabajo masivas”.