Caos en la UPAV; docentes señalan una serie de anomalías

septiembre 3, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) enfrenta una de las crisis más graves desde su creación, lo que ha sido constantemente denunciado por los docentes.

Algunos de los directores solidarios y profesores han decidido dejar el proyecto educativo, debido a las inconsistencias que se han registrado durante los últimos meses.

Señalaron que hay gratificaciones retrasadas a los profesores de esta institución académica en diversos municipios de la entidad.

“Que yo recuerde no habido ni guías ni cuadernos de trabajo de acuerdo al nuevo Modelo educativo y daban por lo menos del material anterior y en resumen nosotros buscamos solución”, mencionaron.

También mencionaron que está pendiente la ampliación a beneficio de prórrogas para que más alumnos se inscriban fuera de tiempo de acuerdo al calendario escolar.

Añadieron que hay desconocimiento total de las condiciones en las que trabajan las asesorías.

También reclamaron cambios en las asignaciones de materias, “aventando un horario inventado sólo para llenar requisitos sin previa explicación”.

“Regreso a entregar documentación nuevamente a cada departamento cómo su fuera algo nuevo que se les ocurre. Y por último está última indicacion sin notificar los cambios y como siempre búsquenle solución maestros”, recordaron los afectados.

Indicaron que ningún artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un número específico de alumnos por grupo, como 25, así como lo han planteado autoridades de la UPAV.

Y es que recientemente se dio a conocer que se perderían los grupos académicos que tengan menos de 25 alumnos.

“La Constitución garantiza el derecho a la educación y delega la normatividad educativa a la Ley General de Educación y sus leyes secundarias, las cuales especifican criterios y requisitos para la organización escolar, pero no fijan un número de alumnos para los grupos a nivel constitucional”, agregaron.