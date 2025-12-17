Caen tres criminales dedicados al uso de explosivos en Michoacán

diciembre 17, 2025

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este miércoles sobre la detención de tres personas pertenecientes a una célula delictiva dedicada a la extorsión de productores de limón en Apatzingán, Michoacán.

Los detenidos están también vinculados al uso de artefactos explosivos.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, García Harfuch detalló que las detenciones se realizaron en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante un operativo conjunto de autoridades federales y estatales.

“Autoridades federales y estatales detuvieron a 3 integrantes de una célula delictiva dedicada al uso de artefactos explosivos y vinculados a extorsiones contra productores de limón”, escribió el secretario en su cuenta de X (antes Twitter).

En otro hecho relacionado con el uso de explosivos en la región, el fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó el 15 de diciembre que la camioneta que estalló el pasado 6 de diciembre frente a la policía comunitaria de Coahuayana fue activada con un control a distancia.

El fiscal precisó que en la investigación se tienen “ubicados los rostros de quienes pudieron haber accionado, mediante un dispositivo a larga distancia” los explosivos.