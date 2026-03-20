“Hija de ‘El Mayo’ nunca fue detenida”: Harfuch

marzo 20, 2026

Confirma 11 muertos durante operativo en Sinaloa

Carlos Guzmán | Enviado, Isla Mujeres, Quintana Roo, 20 de marzo.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que Mónica Zambada Niebla nunca fue detenida durante los operativos realizados en Culiacán, pese a versiones que circularon sobre su captura y posterior liberación.

Durante una conferencia, el funcionario explicó que la presencia de la hija de Ismael “El Mayo” Zambada se dio en uno de los inmuebles intervenidos por fuerzas federales, pero su retención fue únicamente momentánea y con fines de seguridad, mientras se verificaba si existía alguna orden de aprehensión en su contra.

“No tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos”, subrayó García Harfuch, quien detalló que, tras corroborar esta información, la mujer fue entregada a sus familiares.

El secretario precisó que, aunque Mónica Zambada fue incluida en 2007 en una lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos —derivada de la llamada Ley Kingpin—, se trata de un procedimiento administrativo y no penal, por lo que no implica una orden de captura.

“Desde hace casi 20 años fue designada, pero no existe orden de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos”, reiteró.

García Harfuch explicó que el operativo en el que se ubicó a la hija del capo formó parte de una serie de acciones simultáneas en Sinaloa, particularmente en la sindicatura de El Salado, donde fuerzas de la Secretaría de Marina y de Seguridad detuvieron a un hombre identificado como Omar Osvaldo “N.”, quien sí cuenta con una orden de aprehensión en San Diego, California.

El funcionario dejó claro que ese sujeto era el objetivo del operativo, y que la presencia de Mónica Zambada fue circunstancial.

En paralelo, el titular de Seguridad informó que durante estas acciones se registraron al menos tres agresiones contra fuerzas federales en distintos puntos, con un saldo de 11 presuntos agresores abatidos.

Además, cuatro elementos de seguridad resultaron heridos —tres de la Marina y uno de la Secretaría de Seguridad—, todos reportados como estables.

Como resultado de los operativos, se aseguraron más de una docena de armas de fuego, 43 radios de comunicación, artefactos explosivos, 10 vehículos con reporte de robo, equipo táctico y droga.