Operativo para abatir a ‘El Mencho‘ duró menos de dos horas: García Harfuch

marzo 13, 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, en el que se pretendía detener a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho y tuvo como resultado el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), duró 2 horas.

En entrevista con el medio estadounidense Newsmax, García Harfuch dio detalles de la movilización que inició la mañana del pasado 22 de febrero y que desató narcobloqueos, quema de vehículos, asaltos y dejó 62 fallecidos, entre militares, guardias nacionales, presuntos criminales y civiles.

“Fue una operación que el ejército desarrolló en menos de 24 horas, la operación de manera directa fue desarrollada por el Ejército mexicano en muy pocas horas”, expresó el funcionario, quien destacó que esta acción quirúrgica fue el resultado de una acumulación de inteligencia estratégica y el uso de tecnología de redes sin precedentes.

García Harfuch afirmó al periodista Jason Jones que la misión no solo buscaba descabezar al CJNG, sino enviar un mensaje contundente contra la impunidad. García Harfuch subrayó que, tras el abatimiento del capo, el Estado mexicano ha pasado a una ofensiva total contra la logística y las estructuras de “cuello blanco” de la organización.

En la entrevista, García Harfuch detalló que la rapidez de la incursión —menos de 120 minutos— fue diseñada específicamente para superar el tiempo de reacción de los anillos de seguridad externos del cártel, permitiendo a las Fuerzas Especiales llegar al corazón del refugio antes de que el mando criminal pudiera ser extraído por sus sicarios.

Uno de los puntos más reveladores de la entrevista fue la explicación de la Fase 1 de la estrategia post-Mencho. García Harfuch reveló que el Gobierno de México ya no se conforma con detenciones mediáticas, sino que busca la desarticulación de la infraestructura que otorga permanencia a los grupos delictivos.

“Lo que más duele a las víctimas en nuestro país es la impunidad. Entonces, repito, es un mensaje de no impunidad para quien cometa delitos en nuestro país, que es la finalidad de esta estrategia de seguridad”.

Al ser cuestionado sobre si el Estado utilizará la teoría de redes para atacar la infraestructura legal y financiera, García Harfuch confirmó que el objetivo ahora es romper la “capilla” integrada por quienes protegen a los líderes. Ante la pregunta directa de si perseguirían no solo a los capos, sino a los abogados y demás operadores, el secretario respondió de manera tajante: “Absolutamente, Jason, vamos a ir tras ellos”.