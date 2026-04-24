Maru Campos se reúne con García Harfuch tras muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua

abril 23, 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió este jueves con la gobernadora Maru Campos, para revisar la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua, un caso que ha tensado la relación entre los gobiernos federal y estatal, así como con el de Estados Unidos.

⇒ El encuentro se llevó a cabo de manera privada en la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en avenida Constituyentes, alcaldía Álvaro Obregón.

Maru Campos llegó al lugar en caravana alrededor de las 11:00 horas, y se retiró a las 12:04 horas, por lo que el encuentro duró poco menos de una hora. Hasta el momento, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México no ha emitido información con relación a esta reunión.

Previo a la llegada de la mandataria estatal, ingresaron a las instalaciones de la SSPC un par de camionetas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mientras que Maru Campos estuvo acompañaban del fiscal General de Chihuahua, César Jáuregui, y el secretario de Seguridad estatal, Gilberto Loya.

Previamente, durante la Mañanera del Pueblo de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el titular de la SSPC sostendría un encuentro presencial con la gobernadora Maru Campos, quien sería cuestionada sobre la colaboración que mantienen con agencias de seguridad estadounidenses.

“Tenemos que averiguar primero qué convenios hay, qué acuerdo hay. Es parte de lo que el secretario García Harfuch le va a preguntar a la gobernadora de Chihuahua: bajo qué elementos se hicieron estos acuerdos de colaboración y por qué no se informó de ellos a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, afirmó la mandataria.

El domingo, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, informó que dos elementos de la Fiscalía estatal y dos agentes estadounidenses fallecieron en un accidente carretero luego de participar en un operativo para desmantelar un narco laboratorio en la Sierra Tarahumara.

Sin embargo, un día después, el funcionario estatal cambió su versión y afirmó que los agentes estadounidenses no participaron en el operativo y sólo iban acompañando a los agentes mexicanos en la camioneta. El martes, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó al fiscal por este cambio de versión.