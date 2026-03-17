García Harfuch se reúne con director de la DEA; abordan la lucha contra el narco

García Harfuch se reúne con director de la DEA; abordan la lucha contra el narco

marzo 16, 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo un encuentro con el director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en el combate al narcotráfico y a las organizaciones criminales.

En redes sociales, el titular de la DEA compartió imágenes del encuentro y destacó el diálogo sostenido con el funcionario mexicano sobre las acciones conjuntas para enfrentar el tráfico de drogas, en particular de fentanilo y otras sustancias sintéticas que impactan a ambos países.

Además, durante la reunión, ambos funcionarios abordaron la importancia del intercambio de información y la coordinación operativa entre las agencias de seguridad de México y Estados Unidos para avanzar en investigaciones contra redes delictivas que operan a nivel transnacional.

Por su parte, también en redes sociales, García Harfuch resaltó que en la reunión se habló sobre “la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia nuestro país, y disminuir la violencia en nuestro país con detenciones relevantes”.