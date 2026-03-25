Adolescente asesina a dos maestras en prepa de Lázaro Cárdenas, Michoacán

marzo 24, 2026

Las maestras Tatiana “N” y María del Rosario “N”, de 37 y 36 años de edad, fueron asesinadas a balazos en el interior de una preparatoria del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por un adolescente de 15 años que irrumpió en el plantel con un rifle de asalto.

⇒ El ataque armado ocurrió alrededor de las 09:00 horas de este martes 24 de marzo, en el interior de la preparatoria Anton Makarenko, en el centro de Lázaro Cárdenas.

Las primeras investigaciones revelan que el adolescente, identificado como Omar “N”, de apenas 15 años de edad, presuntamente ingresó al plantel con un rifle calibre 5.56, con el que abrió fuego contra las dos docentes porque, presuntamente, no lo dejaron entrar por llegar tarde y “lo hostigaban”.

La Policía Municipal de Lázaro Cárdenas sometió y desarmó al presunto responsable, cuya arma contaba con un cargador abastecido con 40 tiros. De acuerdo con El Universal, el menor agresor es hijastro de un elemento de la Marina-Armada de México.

⇒ Testigos señalan que el adolescente ingresó y se fue directo contra las víctimas, a las que disparó con el fusil de asalto frente a los demás docentes y la comunidad estudiantil. Al llegar, los elementos de emergencia confirmaron que las dos mujeres que ya no presentaban signos vitales.

La Fiscalía General de Michoacán informó que inició una carpeta de investigación por el homicidio de las dos docentes. Peritos especializados realizaron el procesamiento del lugar, así como el levantamiento de indicios dentro del centro escolar.

El ataque desató una situación de pánico extremo entre los alumnos y el resto del personal que labora en la institución. Ante el sonido de las detonaciones, las personas presentes en el edificio buscaron refugio dentro de los salones de clase para proteger su integridad mientras esperaban la llegada de los cuerpos de auxilio y seguridad.