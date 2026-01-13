Descubren restos arqueológicos en Oaxaca; INAH ya investiga

enero 12, 2026

El Centro INAH Oaxaca informó que, desde el sábado 10 de enero, se encuentran en comunicación con autoridades de la comunidad de San Pedro Jaltepetongo, en la región de la Sierra de Flores Magón, donde recientemente se realizó el hallazgo de una presunta tumba prehispánica y decenas de posibles piezas arqueológicas en su interior.

⇒ De acuerdo con información extraoficial, el hallazgo fue realizado por un grupo de trabajadores de la construcción que excavaban una zanja.

En redes sociales se divulgaron imágenes de decenas de vestigios arqueológicos, como piezas de oro, vasijas y posibles restos funerarios, por lo que pobladores del lugar calificaron el hecho como el hallazgo “de un tesoro” y sostuvieron que podría tratarse de una tumba prehispánica de origen mixteco de la época clásica.

“Un especialista en la región se trasladará a la localidad para verificar la autenticidad del hallazgo y, de ser el caso, proceder acorde a la normatividad y lineamientos vigentes para la salvaguarda y trascendencia del patrimonio”, señaló el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en un comunicado.

El INAH rechazó categóricamente la difusión parcial o total de fotografías de los lugares en resguardo e investigación sin autorización previa. Asimismo, hizo un llamado a la población, medios de comunicación y creadores de contenido a ser cuidadosos con la difusión de “sitios arqueológicos no abiertos al público, espacios en investigación o de reciente descubrimiento“.

“Es responsabilidad de todas y todos cuidar y preservar nuestro patrimonio para su trascendencia a las próximas generaciones, evitar la desinformación que confunde y promueve los saqueos y la destrucción del legado prehispánico de todas y todos los oaxaqueños y los mexicanos”, apuntó.

El instituto resaltó que las redes sociales son una herramienta útil; sin embargo, compartir información en ellas debe de realizarse con responsabilidad. Difundir datos como la ubicación precisa o pistas de la localización de piezas arqueológicas puede dar pie al saqueo.

Asimismo, el INAH señaló que existen riesgos al manipular material, ya que las personas que realizan algún hallazgo fortuito, aunque no tengan malas intenciones, dañan el patrimonio o destruyen su contexto, “lo que constituye no solo un delito federal, sino un obstáculo para la adecuada protección, recuperación, restauración, conservación, investigación, difusión y trascendencia del patrimonio cultural”.