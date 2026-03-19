Bañistas encuentran rocas de chapopote en playas de Boca del Río

marzo 19, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Rocas de chapopote llegaron a las playas de Boca del Río, tras el derrame de hidrocarburos registrado en la zona costera sur del estado de Veracruz y al norte de Tabasco, la primera semana de marzo.

La contaminación en la Playa Tortuga ha provocado consecuencias graves. Durante un recorrido en la zona se constató la muerte de tortugas lora y la presencia del petróleo crudo solidificado.

Turistas de diversas entidades prefirieron abandonar el agua y salir de la playa ante el temor de sufrir un padecimiento a causa de la contaminación.

Marisol Martínez, vecina del Estado de México, indicó que sus familiares, primordialmente su hijo menor de edad, decidieron ya no ingresar agua, debido a la presencia de chapopote, para evitar daños a su salud.

“Pues ahorita que estábamos adentro del agua sí encontramos un pedazo de chapopote y sí es algo que hizo que nos saliéramos del agua porque no sabemos qué nos vaya a pasar, si esté contaminado”.

Ellos viajaron más de cuatro horas para disfrutar de las playas veracruzanas y lamentablemente se toparon con dicha contaminación.

“Es algo preocupante porque muchos turistas venimos a visitar y no sabemos qué es lo que está pasando”.

Los turistas pidieron a las autoridades que garanticen playas limpias en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, sobre todo por la cercanía de las vacaciones de Semana Santa.