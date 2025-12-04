Unanue destaca inversiones en obra pública en Boca del Río durante su último informe de gobierno

diciembre 4, 2025

Redacción/Xalapa. En su cuarto informe de gobierno, el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue abascal, dio cuenta de los esfuerzos realizados a través de su administración, del cual destacó la fuerte inversión realizada en obras públicas, donde 34 780 boqueños se beneficiaron. Así mismo, se realizó la instalación de drenaje y pavimentación en diversas colonias del municipio.

Otro aspecto que destacó el alcalde, fue el impulso a la educación, pues se llevó a cabo una inversión en escuelas 50 millones que se vio reflejada en instalación de domos, canchas y espacios dignos para estudiantes y maestros, pues se distribuyeron materiales educativos y útiles escolares.

Por otra parte, se llevó a cabo una rehabilitación de las unidades deportivas de Boca del Río. De igual manera, se construyeron nuevas canchas y gimnasios al aire libre, que contaban con actividades públicas totalmente gratuitas. Así mismo, se dieron estímulos a deportistas boqueños para competencias nacionales e internacionales.

Unanue destacó el apoyo que se dio a pequeños y medianos empresarios para que consolidaran sus negocios y formaran parte activa de la economía veracruzana. Se llevaron a cabo ferias de empleo, así como desarrollo de programa para mujeres, además, de abrir guarderías para madres trabajadoras.

Porta parte, se mostró afectuoso con su sucesora, Maryjose Gamboa, qujen asumirá el cargo el primero de enero del 2026. Aseguró que será una mujer de continuidad al proyecto de impulsar a Boca del Río y de servir con humildad a los cuidadanos.