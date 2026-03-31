99.6% de las playas de México son aptas para vacacionar: Cofepris

marzo 31, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que el 99.6 por ciento de las playas de mayor afluencia en el país son aptas para uso recreativo durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026, lo que representa condiciones favorables para millones de turistas nacionales y extranjeros.

En coordinación con autoridades estatales de Salud y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, la dependencia realizó un análisis exhaustivo de dos mil 358 muestras de agua de mar, recolectadas en 289 playas ubicadas en los principales destinos turísticos de México.

De acuerdo con los resultados, 288 playas cumplieron con los criterios de calidad bacteriológica establecidos para proteger la salud de los visitantes. Sin embargo, se detectó una excepción en el norte del país.

La única playa que fue catalogada como no apta es Playa Tijuana, ubicada en el municipio de Tijuana, en el estado de Baja California, al rebasar los límites permitidos de enterococos, lo que representa un riesgo sanitario para quienes ingresen al agua.

La Cofepris detalló que la calidad del agua en playas puede verse afectada por diversos factores, entre ellos descargas de aguas residuales, drenajes pluviales, asentamientos irregulares sin infraestructura de saneamiento, así como la contaminación por escorrentías y actividades comerciales informales.

Asimismo, la alta concentración de bañistas durante temporadas vacacionales también influye en el deterioro de las condiciones sanitarias del agua, especialmente en destinos con gran afluencia turística.

Finalmente, la autoridad sanitaria precisó que este monitoreo es independiente de las acciones relacionadas con el reciente derrame de hidrocarburos en costas de Veracruz y Tabasco. En ese sentido, hizo un llamado a los vacacionistas a mantener limpias las playas y reportar cualquier anomalía a través de los Comités de Playas o en las plataformas digitales oficiales de la Cofepris y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).