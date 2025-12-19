Cofepris alerta por playas no aptas para vacacionar este diciembre

diciembre 19, 2025

La Cofepris y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentaron los resultados del Tercer Monitoreo 2025 de la calidad del agua de mar en 289 playas de uso recreativo en 76 destinos turísticos de los 17 estados costeros para el periodo vacacional invernal.

El monitoreo, realizado a través de 2 mil 233 análisis de muestras de agua en los principales destinos, arrojó que 283 playas (98%) cumplen con el criterio de calidad microbiológica y son aptas para uso recreativo. Solo 6 playas (2%) no cumplen con los estándares establecidos por la OMS.

Las seis playas no aptas son: Tijuana, en Baja California; Mismaloya, en Jalisco; El Veneno/Miramar y San Francisco, en Sonora; Barra del Tordo, en Tamaulipas; y José Martí, en Veracruz. Las autoridades coordinan acciones inmediatas para su saneamiento con la finalidad de prevenir riesgos.

Además, 14 playas cambiaron su estatus a aptas en este muestreo: El Real, en Colima; Caletilla, Hornos, Carabalí y Papagayo, en Guerrero; Playa del Cuale y Playa Camarones, en Jalisco; Nexpa en Aquila, Boca de Apiza en Coahuayana, Jardín/Eréndira, Las Peñas, Chuquiapan y Playa Caleta de Campos, en Michoacán; y Bocana, en Oaxaca.

De este modo, las autoridades sanitarias exhortan a la población a contribuir a la conservación de los espacios turísticos, manteniendo la limpieza de las playas y consultando la condición de las zonas a través de la aplicación “Playas Mx”, la cual es gratuita para su descarga.