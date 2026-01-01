Dos incendios, se reportan en los primeros minutos del 2026 Veracruz y Boca del Río

Dos incendios, se reportan en los primeros minutos del 2026 Veracruz y Boca del Río

enero 1, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– A solo horas de haber asumido el cargo, las alcaldesas de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo y de Boca del Río, María Josefina Gamboa Torales, atendieron dos incendios registrados en ambos municipios, presuntamente ocasionados por el uso de pirotecnia durante las celebraciones de fin de año.

En ambos casos se reportan daños materiales en viviendas y un establecimiento comercial, así como una persona con lesiones menores.

En el municipio de Veracruz, un incendio afectó cuatro viviendas de la colonia El Fénix, al poniente de la ciudad. El Ayuntamiento informó que los inmuebles se encontraban deshabitados al momento del siniestro, por lo que no se reportaron personas lesionadas ni víctimas que lamentar.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos y Protección Civil municipal, con apoyo de la Policía Estatal, quienes lograron controlar el fuego y evitar que se propagara. De manera preliminar, se indicó que el incendio habría sido provocado por pirotecnia.

Por su parte, en Boca del Río, un incendio se registró en el restaurante Vacanora, ubicado en la zona de Playa de Vacas, luego de que una palapa comenzara a arder, también presuntamente por el uso de artefactos pirotécnicos.

La alcaldesa Maryjose Gamboa informó que el siniestro fue controlado en su totalidad por el Cuerpo de Bomberos Conurbados, evitando mayores daños. En este caso se reportaron únicamente afectaciones materiales y una persona con lesiones leves, quien recibió atención médica en el lugar.

Las alcaldesas reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar el uso de pirotecnia, al representar un riesgo para las personas, las viviendas y los comercios.

Asimismo, en el caso de Veracruz se informó que el DIF Municipal brindará apoyo a las familias afectadas para la rehabilitación de sus viviendas.