Una persona fallecida y 6 lesionados tras riña en partido en Boca del Río

febrero 22, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Aficionados de los equipos de futbol Celaya FC y Racing Veracruz se enfrentaron al finalizar el partido que se llevó a cabo en la Unidad Deportiva “Hugo Sánchez” en Boca del Río, dejando como saldo una persona sin vida.

De acuerdo a los testigos la pelea inició afuera de la Unidad Deportiva, con agresiones entre ambas barras con piedras y a golpes, por lo que arribaron elementos de seguridad.

El equipo Celaya FC confirmó que el saldo de este enfrentamiento fue de una persona fallecida de nombre Carlos Alberto Ortíz Ortega de 33 años, así como 6 personas lesionadas hospitalizadas, dos de ellas de gravedad.

Al respecto, las autoridades de Boca del Río, tras lamentar los hechos señalaron que se solicitó a los cuerpos de seguridad detener a los responsables de esta riña y presentarlos ante las autoridades correspondientes.

“Vamos a revisar el actuar del Club Racing en este incidente y si se cumplió con lo estipulado en el comodato, vamos a tomar las medidas pertinentes, atendiendo siempre la resolución de las autoridades investigadoras”, dice un mensaje emitido por el Ayuntamiento de Boca del Río y su alcaldesa María Josefina Gamboa Torrales.

Asimismo, aseguran que no se permitir hecho de violencia en el municipio y mucho menos en un evento deportivo

También a través de un comunicado oficial del Club Racing Veracruz, aseguraron que se tomaron todas las medidas pertinentes para que los grupos de animación no se encontraran en el partido, además de que la seguridad privada que labora realizó un trabajo “ejemplar”.

Acusaron a integrantes de la porra de Celaya FC de dañar instalaciones de la “La Casa del Monstruo Morado”, pero sostuvieron que no tolera la violencia en ninguna de sus manifestaciones y colaborará con las autoridades correspondientes para mantener libre de violencia este club.

Por su parte, Christian Ríos, representante del Club Celaya acusó a través de una transmisión en vivo que no se garantizó la seguridad de la porra de su equipo, ni dentro ni fuera de las instalaciones de la Unidad Deportiva “Hugo Sánchez”.

“Al salir del estadio tampoco se procuró la protección del equipo de animación, regularmente el grupo de animación del equipo contrario sale en un horario distinto, para cuidar que no se encuentren, aquí se nos hizo bastante raro, un grupo de animación salió por un lado y el otro por otro”.