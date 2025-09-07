Ayuntamiento de Xalapa se mantiene en alerta por lluvias

septiembre 7, 2025

*Se identifican 92 colonias en riesgo de inundación y 174 por deslizamiento de suelo

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- En Xalapa se tienen identificada un total de 92 colonias en riesgo de inundación y 174 en riesgo de deslizamiento de suelo, lo que significa que podría afectar al 15 por ciento de la población, es decir, entre 50 y 60 mil personas, informó el director de Protección Civil de la capital, Enrique Fonseca Martínez.

En ese sentido, explicó que se reforzaron las acciones de prevención en colonias periféricas y zonas vulnerables, ante la presencia de la temporada de lluvias.

Fonseca Martínez aseveró que el Ayuntamiento mantiene monitoreos permanentes, alertamientos y perifoneo en comunidades para prevenir emergencias.

Asimismo, se ha hecho la invitación a las familias que habitan en zonas de laderas y de alto riesgo, como zonas bajas, a mantenerse alertas a los avisos de las autoridades para recibir la orientación.

“Muchas personas, incluso con dictámenes de riesgo, se niegan a evacuar por temor a perder su patrimonio o a la rapiña. Nuestro reto es convencerlos de que la prevención salva vidas”.

Finalmente, indicó que durante la temporada de lluvias se cuentan con 10 inmuebles listos para habilitarse como albergues temporales, entre ellos la Aldea Meced, ubicada en la avenida Justino Sarmiento, que suele ser la primera en activarse en caso de emergencia.