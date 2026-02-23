Frente frío 37 deja árboles caídos y fallas en energía eléctrica en Xalapa

febrero 22, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- La directora de Protección Civil del Ayuntamiento de Xalapa, Alma Fuertes Jara informó que derivado de los fuertes vientos del paso del Frente Frío 37 se registraron caída de árboles, ramas, cables y cortes de energía eléctrica en algunos puntos de la capital.

Las rachas de viento, dijo la funcionaria municipal, alcazaron hasta los 50 kilómetros por hora, por lo que las fuerzas de tarea se mantienen en alerta y recorriendo la ciudad en 4 brigadas.

«Las más fuertes, de 77 (kilómetros por hora), registradas nuevamente en la estación meteorológica de Sefiplan, se encuentran activas por la ciudad cuatro brigadas de Protección Civil, brigadas de bomberos, brigadas de alumbrado público, atendiendo distintos reportes sobre ramas y árboles caídos», explicó.

Indicó que los cortes de energía se registraron en Xalapa 2000, Jardines de Xalapa, Ampliación Renacimiento, colonia Gobernadores, Guadalupe Rodríguez, Obrero Campesina, entre otras.

Llamó a la población a mantenerse en casa para evitar accidentes, toda vez que se pueden colapsar árboles o ramas, así como salir proyectadas láminas o anuncios.

Los reportes en redes sociales dieron a conocer que se registraron caídas de árboles en Ignacio de la Llave, Ruiz Cortines, Rébsamen, la zona de Humanidades de la UV, cables en la avenida Ávila Camacho, así como desprendimiento de cristales en un edificio Justino Sarmiento y de la lámina del puente peatonal de Plaza Américas.