Aumenta el uso de la IA y cae la confianza de los empleados ante riesgo de ser sustituidos: ManpowerGroup

enero 23, 2026

Los trabajadores de todo el mundo están adoptando la Inteligencia Artificial (IA) más rápido que nunca, pero esa adopción ya no se traduce en confianza. Según el Barómetro Global de Talento 2026 de ManpowerGroup, en México, el 53% de los trabajadores utiliza regularmente herramientas de IA en su trabajo, pero el el 45% de los trabajadores expresa preocupación por la posibilidad de que la automatización pueda reemplazar su trabajo en los próximos dos años.

Los hallazgos revelan que las personas se sienten capaces en los trabajos que tienen hoy, pero cada vez más inseguras sobre lo que vendrá después, ya que actualmente nueve de cada diez trabajadores mexicanos (90%) confían en tener las habilidades para tener éxito en sus funciones actuales. Sin embargo, el temor a que la automatización pueda reemplazar su trabajo en los próximos dos años se ve alimentado por la persistente brecha de desarrollo profesional; el 41% de los trabajadores no ha recibido capacitación reciente y el 50% no ha contado con oportunidades de mentoría.

“El avance de la IA significa que cada líder está gestionando dos horizontes a la vez: el Ahora y el Próximo. La gente está esperando que construyamos el puente entre lo que pueden hacer ahora y lo que necesitarán hacer después. Pero no podemos pedirles que se transformen mientras descuidamos su bienestar. Esta es una llamada de atención para cerrar la brecha entre la innovación y la inclusión, y garantizar que el progreso sea tanto humano primero como digital siempre”, subrayó Alberto Alesi, Director General de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.

Hallazgos Clave del Barómetro Global de Talento 2026

● Índice de Bienestar se ubicó en 71%, impulsado por una mayor valoración del equilibrio entre vida personal y trabajo, la flexibilidad y la salud integral como prioridades clave para los empleados. Este nivel refleja que, pese a los desafíos económicos y organizacionales, los trabajadores mexicanos mantienen una percepción estable de su bienestar general.

● Índice de Satisfacción Laboral alcanzó 63%, lo que evidencia que aún existe una brecha importante entre las expectativas de los colaboradores y las condiciones que encuentran en sus centros de trabajo. Factores como oportunidades de crecimiento, reconocimiento y claridad en las rutas de desarrollo influyen en esta valoración.

● Índice de Confianza, con 80%, que mide la perspectiva del talento respecto a su estabilidad laboral, oportunidades futuras y la solidez del mercado de trabajo.

Cerrando la Brecha

Los datos de 2026 indican que la etapa inicial de entusiasmo por la adopción de la Inteligencia Artificial (IA) ha concluido. Con la integración de la IA como una práctica habitual, las empresas que invierten en su personal con la misma dedicación que en la tecnología, es decir, mediante comunicación clara, capacitación específica, mentoría y apoyo al bienestar, estarán en una posición ventajosa para incrementar la productividad y, al mismo tiempo, asegurar la retención de su talento.

“La oportunidad para los empleadores es clara: traducir estas brechas en programas de formación más accesibles, frecuentes y alineados al futuro del trabajo. Las organizaciones que logren impulsarlos estarán mejor posicionadas para aprovechar el potencial productivo de la tecnología y reforzar la confianza de sus equipos”, agregó el Director General de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.