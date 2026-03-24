Lanzarán red global de “robotaxis” con IA en 2027

marzo 24, 2026

Uber y Nvidia anunciaron un acuerdo para implementar una red global de “robotaxis” basada en inteligencia artificial, que comenzará a operar en Los Ángeles y San Francisco, Estados Unidos, en la primera mitad de 2027 y podría expandirse a 28 ciudades en Norteamérica, Europa, Australia y Asia para 2028, informaron las compañías.

La iniciativa utilizará la plataforma de conducción autónoma Nvidia Drive Hyperion junto con un nuevo modelo de IA llamado Nvidia Alpamayo, diseñado para afrontar situaciones complejas en carretera como obras inesperadas o comportamientos impredecibles de peatones.

La compañía no reveló las 26 ciudades restantes que se sumarán a Los Ángeles y San Francisco en la fase inicial.

La integración de la tecnología de Nvidia con la red global de movilidad de Uber será progresiva y los vehículos comenzarán operando con supervisores antes de alcanzar el nivel 4 de autonomía.

Dara Khosrowshahi, consejero delegado de Uber, afirmó que “la tecnología autónoma encierra un enorme potencial para hacer que el transporte sea más seguro, más fiable y más accesible“.

Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia, declaró que “ha llegado el ‘momento ChatGPT’ de la IA física: los sistemas robóticos ya pueden razonar sobre las complejidades del mundo físico”.

Tesla, con programa piloto limitado en Austin

El anuncio de Uber y Nvidia contrasta con el programa piloto de robotaxis de Tesla, que comenzó en Austin en junio de 2025 de forma limitada.

De acuerdo con información de Electrek, la flota de Tesla en Austin está compuesta por aproximadamente 35 vehículos, todos operan con supervisores a bordo, excepto una unidad que circula únicamente en una pequeña sección de la ciudad. Desde el inicio del programa, los robotaxis de Tesla han registrado 15 incidentes, incluido un accidente en febrero.