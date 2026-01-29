Entrenador español desmiente uso de IA para alineaciones y fichajes

enero 29, 2026

El entrenador español Robert Moreno desmintió este miércoles las acusaciones de usar ChatGPT para alinear, fichar jugadores y planificar viajes durante su etapa en el PFC Sochi de la liga de fútbol ruso.

En una entrevista para el diario AS, aseguró que solo utilizó la inteligencia artificial para traducir del español al ruso, idioma que no domina, y nunca para decisiones deportivas como partidos o alineaciones.

“La fuente es un exdirectivo del club con quien hubo diferencias profesionales; no existe comunicado oficial confirmando esta versión”, aclaró, quien precisó que su salida fue por malos resultados.

Asimismo, defendió que el fichaje del kazajo Artur Shushenachev fue decisión consensuada del club, director deportivo y staff médico, condicionado después por una lesión, y no sugerencia de ChatGPT.

Subrayó que su carrera se basa en análisis profesional de datos y vídeo con herramientas como GPS, Wyscout y plataformas de scouting, donde el el cuerpo técnico siempre toma las decisiones finales.

La polémica surgió por declaraciones del exdirector general Andrei Orlov, quien los acusó de depender de la IA durante su etapa en el Sochi, iniciada en diciembre de 2023 y finalizara en septiembre de 2025.