Amazon despide a 16 mil empleados para invertir en IA

enero 29, 2026

La multinacional estadounidense Amazon anunció este miércoles un recorte de 16 mil puestos de trabajo en todo el mundo, como parte de su estrategia para reducir gastos e invertir en inteligencia artificial.

De acuerdo con un mensaje de la vicepresidenta de Recursos Humanos, Beth Galetti, los recortes impactan diversas áreas y ofrecerán apoyo a los afectados, incluyendo nuevos cargos y asistencia para la transición laboral.

Precisó que la medida fortalece la organización al eliminar burocracia y aumentar responsabilidad, en continuidad con los 14 mil despidos de octubre pasado, enmarcados en un plan de reestructuración.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de ajustes futuros según las evaluaciones de eficiencia e innovación, aunque negó que inicie un ciclo recurrente de reducciones masivas de empleados.

El director ejecutivo Andy Jassy había anticipado en junio la reducción de plantillas de oficina para priorizar la IA, área en la que Amazon ha realizado importantes inversiones recientes.

La empresa tecnológica, con 1,5 millones de trabajadores alrededor del mundo, principalmente en almacenes, divulgará sus resultados anuales de 2025 el próximo 6 de febrero.