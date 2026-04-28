Amplían a mayo la Semana Nacional de Salud e incorporan vacuna contra VSR

Amplían a mayo la Semana Nacional de Salud e incorporan vacuna contra VSR

abril 28, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Secretaría de Salud anunció la ampliación de la Semana Nacional de Vacunación durante todo el mes de mayo, así como la incorporación de una nueva estrategia de inmunización dirigida a mujeres embarazadas: la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR), considerada uno de los avances más relevantes del esquema nacional de vacunación en años recientes.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que la jornada de vacunación inició el 25 de abril y concluye formalmente el 2 de mayo, pero se decidió extenderla para reforzar la cobertura en todo el país y avanzar en el objetivo de recuperar los niveles de inmunización previos a la pandemia.

“Vacunar es la mejor medida preventiva”, subrayó el funcionario, al destacar que la estrategia forma parte de un modelo de vacunación a lo largo de toda la vida y con acceso universal, sin importar la institución de afiliación de los pacientes.

El punto más relevante del anuncio es la introducción de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) en mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, lo que representa una innovación en el sistema de salud mexicano.

De acuerdo con Kershenobich, esta inmunización no solo protege a la madre, sino que transfiere anticuerpos al recién nacido, reduciendo de manera significativa el riesgo de enfermedad grave.

El VSR es la principal causa de infecciones respiratorias en recién nacidos y lactantes, especialmente en bebés prematuros. En la temporada anterior, se registraron 2 mil 209 casos en el país.

El esquema presentado indica que la vacunación materna permite:

Incrementar de 5 a 7 veces los anticuerpos en el recién nacido

Reducir más del 80% los casos de enfermedad grave

Disminuir hasta 70% las hospitalizaciones

“Lo que estamos haciendo es vacunar también al bebé antes de que nazca”, explicó el secretario, al calificar la estrategia como un acto de protección anticipada.

Como parte del arranque simbólico de la estrategia, dos mujeres embarazadas fueron las primeras en recibir la vacuna en el país. Una de ellas, Jocelyn Calixto González, de 33 semanas de gestación, fue atendida en un módulo del ISSSTE en la Ciudad de México.

El acto fue presentado por autoridades de salud como un ejemplo del enfoque preventivo del programa y de la expansión de tecnologías médicas de última generación.

El gobierno federal destacó que el esquema de inmunización en México continúa ampliándose e incluye vacunas a lo largo de todas las etapas de la vida.

Entre los avances recientes se encuentran:

Producción nacional de la vacuna contra influenza

Aplicación de hepatitis B para prevenir cirrosis y cáncer hepático

Vacunación contra rotavirus para reducir mortalidad infantil por enfermedades diarreicas

Refuerzo de esquemas contra sarampión, neumococo, COVID-19 y hepatitis A

En adolescentes, se mantiene la aplicación del virus del papiloma humano (VPH) en niñas y niños de quinto de primaria como estrategia para prevenir cáncer cervicouterino.

En adultos mayores, se refuerzan vacunas contra influenza, neumococo y COVID-19, mientras que en población adulta se busca reducir rezagos de esquemas incompletos.

La Secretaría de Salud informó que hasta el momento se han aplicado 916 mil 258 dosis durante la jornada nacional.

El acceso a la vacunación puede consultarse en el portal oficial: salud.gob.mx, donde se ubican los puntos de aplicación en todo el país.