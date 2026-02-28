IA e inclusión laboral: el nuevo reto de Recursos Humanos

febrero 27, 2026

La inclusión laboral en México se perfila como un elemento clave para garantizar el acceso a un trabajo digno y libre de discriminación. Aunque en los últimos años se han registrado avances importantes, aún existen retos para integrar plenamente a la vida productiva a grupos históricamente vulnerables como: mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y la comunidad LGBTI+.

Este 27 de febrero se conmemora en México el Día Nacional de la Inclusión Laboral y para Fernanda Cater Villarreal, Country Manager de Sesame México, la fecha representa una oportunidad inigualable para reflexionar sobre cómo la innovación puede contribuir a resolver problemáticas de empleabilidad y, al mismo tiempo, fortalecer la reputación y competitividad de las empresas en un entorno cada vez más diverso y exigente en el mundo.

“La inteligencia artificial (IA) es una herramienta valiosa para los responsables y directivos de Recursos Humanos, ya que permite reducir los sesgos inconscientes en los procesos tradicionales de selección de personal, como elegir candidatos por género, edad, origen, discapacidad, apariencia o acento sin contar con información objetiva suficiente, pues analiza habilidades, experiencia y competencias sin enfocarse en rasgos personales” aseguró Fernada Cater.

De acuerdo con el estudio Exploring the Implementation of AI in Early Onset Interviews to Help Mitigate Bias, el uso de sistemas basados en inteligencia artificial puede reducir en 41.2% las inclinaciones emocionales del entrevistador, lo que favorece evaluaciones más objetivas, equitativas y eficientes. Este avance contribuye a ampliar el acceso al empleo para comunidades vulnerables en México y posiciona a la IA como una herramienta clave para impulsar la inclusión laboral.

Otra solución empresarial que combina inteligencia artificial (IA) e inclusión laboral es Turnos de Sesame. Esta tecnología facilita la asignación y planificación de actividades durante la jornada laboral sin prejuicios de apariencias, ya que considera únicamente las capacidades y habilidades del personal; se gestiona mediante un chat de IA por mensajes escritos o voz. Además, permite a los responsables de cada área configurar la jornada según el número de trabajadores necesarios para cubrir un turno y completar automáticamente la cobertura con los empleados que mejor se ajusten al perfil requerido.

La innovación en el campo laboral permite adaptar el trabajo a las personas y favorecer la inclusión de sectores de la población que requieren mayores oportunidades para mejorar su calidad de vida. En México, la Constitución prohíbe la discriminación y existen normas oficiales, como la NMX-R-050-SCFI-2006, orientadas a promover la accesibilidad y el empleo digno, lo que refuerza el papel de la innovación como aliada de la inclusión laboral.

La inclusión de personas con distintas capacidades fortalece la competitividad, enriquece la cultura organizacional y mejora la reputación corporativa. En este contexto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) impulsa iniciativas como el programa “Abriendo Espacios” y el Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”, orientadas a incentivar a las compañías a adoptar prácticas de inclusión laboral.

Finalmente, el impacto de la inteligencia artificial depende de los objetivos que las organizaciones establezcan en materia de inclusión laboral. Su adopción no solo impulsa la productividad al transformar tareas operativas, sino que permite a los colaboradores concentrarse en funciones de mayor valor sin importar su género, edad, raza, discapacidad, embarazo, orientación sexual o religión, de acuerdo con el estudio PwC 2025 Global AI Jobs Barometer.