Identifican juego de mesa romano gracias a programa de IA

febrero 13, 2026

Una piedra lisa y blanca de la época romana, hallada en Países Bajos, fue identificada como un antiguo juego de mesa gracias al uso de inteligencia artificial (IA), que incluso permitió deducir sus posibles reglas.

La pieza circular de piedra caliza tiene líneas diagonales y rectas grabadas. Fue encontrada en el asentamiento romano de Coriovallum, actual Heerlen, y data de entre los años 250 y 476 d.C.

Durante años, el objeto desconcertó a los investigadores. Sin embargo, imágenes en 3D revelaron que algunas líneas presentan mayor desgaste, lo que sugiere que las piezas se deslizaban por esos trazos.

El estudio plantea que la piedra fue originalmente un fragmento ornamental reutilizado. Posteriormente, fue inciso para convertirlo en tablero, práctica común en ciudades fortificadas de la época.

Para descifrar el juego, investigadores de la Universidad de Maastricht utilizaron un programa de IA llamado “Ludii”. El sistema fue entrenado con reglas de unos 100 juegos antiguos de la misma región.

La computadora generó decenas de posibles reglas y simuló partidas contra sí misma. Luego, los expertos compararon los resultados con el desgaste real en la piedra para identificar la variante más probable.

La hipótesis señala que se trataba de un juego de estrategia. El objetivo era capturar las piezas del oponente en el menor número de movimientos. Los hallazgos fueron publicados en la revista científica Antiquity.