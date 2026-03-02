Anuncian programa de condonación de multas en impuesto predial

marzo 2, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El alcalde de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, anunció el lanzamiento de un programa de condonación de multas acumuladas en el pago del impuesto predial.

Se busca incentivar la regularización de los contribuyentes y brindar un “respiro” a la economía de las familias locales.

Este esquema de beneficios tendrá una vigencia total de tres meses, comenzando en el mes de marzo con un descuento del 75% en multas, seguido por un 50% de condonación durante abril y finalizando en mayo con un 25% de descuento para quienes decidan ponerse al corriente.

Durante el anuncio, el munícipe aclaró que, por mandato de ley, el impuesto predial base no puede ser objeto de condonación y debe ser cubierto íntegramente por el ciudadano.

Sin embargo, el beneficio impactará directamente en los recargos y multas que se han generado por la falta de pago en ejercicios anteriores, tales como los años 2022, 2023, 2024 y 2025.

El Alcalde indicó que la meta principal de esta iniciativa es eliminar cualquier obstáculo financiero que impida a los habitantes cumplir con sus obligaciones fiscales.

Luna Hernández señaló que esta campaña nace de la atención directa a la ciudadanía durante los «Días del Pueblo» y en su propia oficina, donde detectó que muchos contribuyentes dejaron de pagar debido a situaciones de enfermedad, ausencias del estado o crisis económicas que hicieron que las multas se volvieran impagables.

Nacho Luna detalló que un ciudadano con un adeudo de 5 mil pesos únicamente en multas podría saldar dicha cuenta con solo mil 250 pesos si aprovecha el descuento mayor del mes de marzo.

El Presidente Municipal hizo un llamado a la población para acudir a las oficinas municipales y aprovechar esta oportunidad de regularización antes de que concluya el programa en mayo.