Anuncian la toma de Rectoría UV contra reelección de Martín Aguilar

agosto 18, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Miembros de la comunidad universitaria anunciaron una toma pacífica de la Rectoría de la Universidad Veracruzana (UV), en rechazo a la prórroga concedida por la Junta de Gobierno para que el rector Martín Aguilar Sánchez permanezca en el cargo durante otro periodo.

La protesta se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de agosto a partir de las siete de la mañana en la Unidad Central de la Zona Universitaria.

Las personas se oponen a la reelección de Martín Aguilar y defienden la legalidad al interior de la máxima casa de estudios del estado.

Los quejosos señalaron que la manifestación es para reclamar que haya transparencia en la institución de educación superior.

«Se invita a todos los miembros de la comunidad universitaria a asistir a la manifestación, vistiendo de color blanco y llevando pancartas para expresar su oposición a la prórroga. Se exhorta a los asistentes a mantener una actitud pacífica y respetuosa durante la manifestación», se lee en la convocatoria.

Se destacó la importancia de defender la legalidad y la institucionalidad en la UV, y se opone a cualquier medida que pueda afectar la estabilidad y la transparencia en la Universidad.

Cabe recordar que la comunidad universitaria también ha realizado marchas en la capital veracruzana por el mismo motivo.