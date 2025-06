Ante polémica por la elección de rectoría, renuncia otra integrante de la Junta de Gobierno de la UV

junio 18, 2025

Redacción/Xalapa. Durante las semanas anteriores, la polémica acerca de la continuidad del rector de la Universidad Veracruzana, el Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez, donde solicitó una prórroga de su dirección a la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana y que finalmente desató una serie de movilizaciones y comunicados en contra, ha ocasionado un conflicto ético entre quienes componen la junta.

En ese sentido, la Dra. Haydee Zizumbo Ramírez, miembro de dicho consejo, tomó la decisión de separarse de su cargo renunciando a él de forma irrevocable. Así lo dio a conocer a través de una carta abierta a la comunidad unviersitaria.

En el escrito alude a razones de tipo ético al considerar que la legitimidad de la Universidad Veracruzana corre el riesgo de perder un prestigio que ha sostenido durante más de 80 años. Así mismo, delcaró que los argumentos acerca de las leyes que se están utilizando para la designación del próximo rector no son algo que ella comparta.

Así mismo, agregó su reconocimiento «a los miembros de la ex junta de gobierno y a los ex rectores por la postura que han expresado respcto a este proceso». De igual manera, solicitó que «esta renuncia no conlleve acto alguno de represalia en cualquiera de las esferas de mi vida personal y profesional».

Así firmó su carta, fechada en el 18 de junio del presente año. Mientras tanto, la situación continúa en discusión en todos las esferas de la Universidad Veracruzana.