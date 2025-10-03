Red UV pide intervención del al Congreso ante ratificación del rector Martín Aguilar

octubre 3, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– La Red UV por la Legalidad formalizó este jueves ante el Congreso del Estado una solicitud para que el Poder Legislativo emita una interpretación auténtica de la Ley Orgánica y de la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana (UV), con relación a la prórroga otorgada al rector Martín Aguilar Sánchez, cuya legalidad ha sido cuestionada por sectores de la comunidad universitaria.

La exrectora de la Universidad Veracruzana (UC), Sara Ladron de Guevara, integrante de la Red, aclaró que la figura de la “prórroga” no existe en la normatividad universitaria.

La Ley Orgánica establece que un rector puede aspirar a un segundo periodo, pero siempre mediante un proceso de convocatoria pública y de selección, procedimiento que no se siguió en este caso.

“El 31 de agosto el rector inventó un procedimiento que no está en la legislación. Usan los medios de la universidad para decir que es legal, cuando a todas luces es ilegal”, señaló en entrevista en el Congreso de Veracruz.

La petición al Congreso surge en paralelo a seis amparos promovidos por académicos y estudiantes, que aún están pendientes de resolución judicial.

La solicitud de interpretación del Congreso, no es vinculante, no obstante, serviría como criterio orientador para los jueces que conocerán de los amparos que siguen en trámite.

“Estamos solicitando la interpretación jurídica que el Congreso puede dar a las leyes que él mismo emitió. No pedimos una modificación, sino una aclaración sobre cuál es la correcta aplicación de la Ley Orgánica y la Ley de Autonomía de la UV”, expusieron.

La Red recordó que, desde hace casi 30 años, la Universidad había respetado los procesos de renovación cada cuatro años con convocatoria abierta. Consideran que el aval de la Junta de Gobierno a la prórroga de Aguilar Sánchez sienta un precedente que puede ser retomado por futuros rectores para perpetuarse en el cargo.

En paralelo, los integrantes de la Red UV por la Legalidad denunciaron que los procedimientos judiciales se han retrasado debido a cambios de jueces y a recursos dilatorios presentados por integrantes de la Junta de Gobierno. “Ellos saben que es ilegal lo que están haciendo y por eso buscan ganar tiempo”, señalaron.

Actualmente, la Red está integrada por miles de universitarios. Tan solo en su grupo de WhatsApp participan más de mil personas, y en Facebook suman alrededor de cuatro mil miembros, entre estudiantes, académicos y trabajadores. A su movimiento se han sumado además otros colectivos, como Nido V, integrado por académicos y jóvenes estudiantes.

“Lo que buscamos es que el Congreso reconozca la correcta interpretación de la Ley Orgánica y de la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana. Ese sería el precedente para que en futuros procesos no se repitan estas irregularidades”, concluyeron.