Revisa Junta de Gobierno de SESVER avances en salud y programas 

septiembre 10, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La Secretaría de Salud de Veracruz establece acciones inmediatas para garantizar la atención oportuna a las y los veracruzanos con un esquema de trabajo organizado y sólido, tal como lo instruye la gobernadora Rocío Nahle García.

El titular de los Servicios de Salud de Veracruz, Valentín Herrera Alarcón dijo que se busca fortalecer las políticas públicas en materia de salud y, además garantizar los derechos laborales de los trabajadores.

Al instalar la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Secretaría de Salud tomó protesta a los integrantes.

Ahí, encabezó la revisión de los temas relacionados al Proyecto Operativo Anual e Indicadores y Metas 2025, así como el Programa Anual de Adquisiciones 2025 de los Servicios de Salud de Veracruz.

También, Valentin Herrera recibió el informe sobre los avances de los programas de la Dirección de Salud Pública, principalmente sobre la lucha contra el dengue.

Finalmente se acordó reforzar los lazos de trabajo y cooperación con el resto de las dependencias involucradas en materia de salud, dando cumplimiento a los acuerdos establecidos por la Gobernadora Rocío Nahle García.