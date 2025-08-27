Protestan por informe de Martín Aguilar; rechazan rectoría “ilegal”

agosto 27, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Integrantes de la Red UV por la Legalidad se plantaron afuera del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, en el marco del 4º Informe de Labores del rector Martín Aguilar Sánchez, a quien señalan de “dictador” por reelegirse de manera ilegal para continuar en el cargo durante otro periodo de cuatro años.

“UV de luto por un rector corrupto”, fue una de las consignas que lanzaron afuera del campus donde se localiza también la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI).

Los estudiantes, académicos y directivos se manifestaron en rechazo a la falta de nombramiento de un nuevo Rector, debido a que la Junta de Gobierno UV otorgó una prórroga a Martín Aguilar para permanecer en el puesto.

“¡No a la prórroga!, ¡es ilegal!, nuestra casa de estudios está en peligro”, se leía en una de las pancartas que sostuvieron afuera de las instalaciones del CAD.

De acuerdo con la exrectora Sara Ladrón de Guevara González, se exige el cumplimiento de la legislación para evitar la ilegalidad y el riesgo de un rector sin autoridad desde el próximo 1 de septiembre.

“Estamos rechazando el incumplimiento de un deber legal por parte de los miembros de la Junta de Gobierno y del rector mismo. En este momento deberían de estar nombrando a un nuevo rector. El periodo rectoral concluye el 31 de agosto y no salió la convocatoria y no se llevó a cabo el procedimiento para nombrar rector. De manera que estamos en el rechazo de la ilegalidad. Que esto significa que a partir del 1 de septiembre no vamos a tener a un rector legítimo en la rectoría. Y por eso estamos aquí”.

La académica mencionó que los cinco amparos promovidos contra la prórroga continúan en proceso y no han sido desechados, como lo ha hecho creer la Dirección de Comunicación Social UV, a través de boletines publicados en medios de comunicación afines.

“Ha. sido minimizados por boletines que manejan en prensa. Que vienen de la propia rectoría. Los procedimientos judiciales tienen tiempos largos. Uno quisiera que dijera ya, pero no se ha definido ninguno”.

El informe del Rector de la UV está programado a las cinco de la tarde de este miércoles 27 de agosto en la Sala Tlaqná.