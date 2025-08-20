Que se separe Martín Aguilar mientras resuelven amparos: protestan en Rectoría UV

agosto 20, 2025

Se oponen a la prórroga que otorgó la Junta de Gobierno al Rector para mantenerse en el cargo durante otro periodo de cuatro años

Juan David Castilla/Xalapa. Miembros de la Universidad Veracruzana (UV) protestaron afuera de la Rectoría, en la Zona Universitaria de la ciudad de Xalapa, contra la reelección del rector Martín Aguilar Sánchez.

Se trata de integrantes de la Red UV por la Legalidad, quienes rechazaron la prórroga que otorgó la Junta de Gobierno al Rector para mantenerse en el cargo durante otro periodo de cuatro años.

Reclamaron que se nombre a una persona interina en la Rectoría mientras se resuelven los amparos promovidos contra la prórroga mencionada.

“Basta ya de imposiciones, queremos elecciones”, se leía en algunas de las pancartas que colocaron sobre la fachada de la Rectoría.

Empleados de la Rectoría salieron para encarar a los manifestantes y decirles que no tenían competencias para atender sus peticiones. En el intercambio de palabras, señalaron de “manipulador” al exrector Raúl Arias Lovillo.

De acuerdo con Rafael Vela Martínez, aspirante a la Rectoría, el Consejo Universitario General revela el descontento por la administración del rector Martín Aguilar, con demandas claras: cancelar la prórroga ilegal, disolver la Junta de Gobierno y abrir la convocatoria para nuevos candidatos a rector.

“Falta el último informe del rector Martín Aguilar donde dé a conocer su informe que hizo en cuatro años y por cómo está ya la situación yo creo que no va a presentar porque ya se filtró entre toda la comunidad universitaria que ha sido la peor administración y porque lo han vivido los jóvenes no reciben becas no reciben los académicos apoyos para hacer trabajos de investigación, publicaciones, por viajar al extranjero y tener una interlocución con otros investigadores de su mismo línea de investigación entonces yo creo que no va a suceder eso”.

El entrevistado indicó que se sumaron pocas personas a la manifestación debido a que fueron amenazadas, tanto estudiantes como académicos, y algunos de los trabajadores tuvieron que pedir su día económico para acudir a la manifestación.

“Como ustedes ven la comunidad está muy inconforme y a pesar de que han sido amenazados ahorita hay trabajadores aquí que pidieron su día económico para estar presentes, hay estudiantes que no obstante que los están amenazando desde las direcciones de las facultades, sin embargo, están presentes y muchos de los académicos que estamos en defensa de la legalidad”.

Rafael Vela indicó que el próximo 4 de septiembre será la audiencia por el amparo que presentó contra la prórroga y, a su juicio, las autoridades universitarias temen que ésta se eche abajo pues ya presentaron una apelación.

“Creo que es a la que más miedo le tienen porque incluso ya las autoridades de la universidad ya interpusieron una apelación, que porque el juez aceptó se incorporara mi demanda, tienen temor de que el día 4 aunque ya estuviera en funciones aquí Martín Aguilar todo se echaría atrás”, remató.