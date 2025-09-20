Es inmoral que rector de la UV tenga guaruras: Lovillo

septiembre 20, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– Raúl Arias Lovillo, académico de la Universidad Veracruzana (UV), calificó de inmoral que el rector de la máxima casa de estudios, Martín Aguilar, cuente con personal de seguridad.

En entrevista, durante la asamblea de la asociación Somos México, que busca constituirse como partido político nacional, criticó que Martín Aguilar, quien –dijo– usurpa la función de rectoría, esté usando personal de seguridad para acudir a eventos públicos.

En su más reciente visita al parque Los Berros, donde montó guardia con motivo de la conmemoración de la Independencia de México, Aguilar se hizo acompañar por elementos de seguridad que lo rodearon en todo momento y cuidaron que nadie se le acercara.

Cuando se le cuestionó si temía por su seguridad o había recibido alguna amenaza, descartó el hecho y justificó la presencia del personal de servicios administrativos con el argumento de que eran “choferes”. No obstante, acudió acompañado de al menos siete trabajadores de la UV que lo cuidaban.

El exrector de la máxima casa de estudios, Raúl Arias, lamentó la postura del actual representante de la UV: “Inaudito, los rectores anteriores nunca necesitamos guaruras; yo creo que ese lujo que se da el rector, porque así lo consideran muchos, es indebido e inmoral. No es ético que el recurso de la universidad se gaste en eso”.

Respecto de las críticas de Martín Aguilar a quienes le antecedieron en la rectoría —al señalar que su tiempo ya pasó como representantes de la máxima casa de estudios—, Arias Lovillo dijo que lo que debería preocupar a Martín Aguilar es el hecho de que la movilización que iniciaron tres exrectores ha crecido, y ahora académicos y universitarios rechazan su designación.

Confió en que alguno de los amparos que se han interpuesto podrá revocar la extensión del periodo de Martín Aguilar, quien, al no haber tomado protesta, se mantiene en la ilegalidad.

“El ciudadano Martín Aguilar está usurpando las funciones de rector. Eso podría (tener repercusión legal) para él y para la Junta de Gobierno”, dijo, y aclaró que, en el momento en que se revoque la ampliación de su periodo, se podrá iniciar un proceso legal por validar actos en la UV sin tener la autoridad para ello.