Rechaza Martín Aguilar que haya estudiantes desaparecidos en Poza Rica 

octubre 14, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Hasta el momento solo se tiene confirmado el fallecimiento de una estudiante de la Facultad de Psicología del Campus Poza Rica, derivado de las inundaciones que se registraron la semana pasada, aseguró el rector de la Universidad Veracruz, Martín Aguilar Sánchez, quien rechazó que sean más de 100 los estudiantes desaparecidos como se ha especulado.

Entrevistado a nivel nacional, el responsable de la Máxima Casa de Estudios, dijo que se ha revisado información con la Fiscalía General del Estado y no se ha detectado alguna situación así.

Aguilar Sánchez consideró que de ser cierto, padres de familia ya estarían manifestándose con las autoridades universitarias.

“El caso fue que la Unidad de Ciencias de la Salud, donde estuvo mayormente el problema, alberga cuatro carreras, Medicina, Enfermería, Psicología y Odontología (…) Me trasladé el viernes por la tarde y la unidad fue afectada completamente por la inundación, todo en cuestiones de infraestructura. Esa información que se manejaba no es cierta”.

Lo que sí reconoció es que en los alrededores de Ciencias de la Salud, en la colonia Morelos, los estudiantes rentan habitaciones, por lo que se dieron a la tarea de localizarlos.

Y agregó que desde el primer día de la emergencia se lanzó un formulario al cual se ha dado seguimiento, además de que se mantiene comunicación con la comunidad estudiantil de la zona norte.

Hasta el momento, dijo, no tienen denuncias de padres de familia por alguna desaparición de sus hijos, solo se presentó un caso en Álamo, pero se dio atención y ya se encuentra el estudiante con su familia.

Finalmente, mencionó que continuarán trabajando y en atención a la comunidad estudiantil y administrativa, además de realizar recorridos en todo el norte para continuar con las labores de apoyo y dar una cifra oficial de las afectaciones.