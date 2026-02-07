Reconoce UV que trabajadores del Setsuv se quedarán por debajo del salario mínimo con incremento que les ofrecen

febrero 7, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, dio a conocer que la institución mantiene el diálogo con el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV) y reconoció que no pueden cumplir con el incremento que solicitan pese a admitir que están ganando menos del salario mínimo.

En entrevista aclaró que la propuesta salarial de la casa de estudios se apega a los recursos autorizados por la federación.

Señaló que la UV está ofreciendo el incremento del 4 % al salario más un 2 % en prestaciones, conforme a lo que se acordó a nivel nacional tras la negociación con la UNAM y a los recursos que actualmente reciben las universidades públicas.

Subrayó que esta es la única propuesta que, por el momento, la institución puede otorgar de manera responsable.

Detalló que el planteamiento adicional del sindicato, que busca un incremento del 13 % ligado al salario mínimo, implica recursos extraordinarios que no han sido asignados por la federación a las universidades públicas, por lo que resulta inviable cubrirlo de inmediato.

No obstante, reconoció que esta situación impacta a cerca de 3 mil 200 trabajadores, quienes quedarían con percepciones por debajo del salario mínimo.

El rector expresó su confianza en que el conflicto pueda resolverse mediante el diálogo y sin llegar a una huelga, aunque reconoció que el escenario sigue abierto.

“Espero que podamos solucionarlo y avanzar de manera gradual en el tema del 13 %”, señaló.