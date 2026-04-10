Ratifican prisión preventiva por un año a Jorge “N” ex fiscal de Veracruz 

abril 10, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Por los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y tráfico de influencias, un juez de control determinó establecer prisión preventiva justificada por un año al ex fiscal general de Veracruz, Jorge “N”, quien deberá seguir su proceso 185 /2026 desde el penal de Pacho Viejo.

La noche de ayer se llevó a cabo la audiencia de revisión que solicitó la defensa del ex titular de la Fiscalía General del Estado, en la cual se analizó la vigencia de la medida cautelar.

El juez de control Roberto Santos Maldonado, del Juzgado Primero de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal oral del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en Xalapa, determinó que Jorge N continúe bajo la medida de prisión preventiva.

La Fiscalía señaló que Jorge N estuvo al frente de la dependencia del 30 de diciembre de 2016 al 3 de septiembre de 2019 sin que contará con el examen de control y confianza ante un centro federal acreditado, como marcan los requisitos para el cargo.

La carpeta de investigación establece que instruyó a personal subordinado para que el examen se realizará en la Fiscalía, tanto para él como para entonces fiscal anticorrupción Marcos Even Torres, en fecha 24 de agosto de 2019.

