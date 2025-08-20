Ambiente caluroso y lluvias por la tarde en Veracruz
agosto 20, 2025
Este día, el monzón mexicano sobre el noroeste del país, canales de baja presión, una circulación ciclónica en altura sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, la onda tropical núm. 23, al suroeste de las costas de Jalisco y Colima y la onda tropical núm. 24 sobre el sureste mexicano, mantendrán las condiciones para chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en los estados del norte, occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán; además de lluvias puntuales intensas en regiones de Tamaulipas (suroeste), Nayarit, Jalisco (norte y occidente) y Chiapas (sureste). Al final del día se prevé que la onda tropical núm. 23 deje de afectar a la República Mexicana. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte del país, litoral del Pacífico y golfo de México, incluida la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste). Asimismo, prevalecerá la onda de calor para Baja California Sur.
Todas las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo
Pronóstico de lluvias para hoy 20 de agosto de 2025:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (suroeste), Nayarit, Jalisco (norte y occidente) y Chiapas (sureste).
Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Tlaxcala, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.
Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.
Las rachas fuertes de viento podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 20 de agosto de 2025:
Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste).
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte) y Coahuila (noreste).
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Nuevo León, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas.
Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 20 de agosto de 2025:
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Pronóstico de viento y oleaje para hoy 20 de agosto de 2025:
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Oaxaca; con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.
Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Pronóstico por regiones:
Valle de México: Por la mañana, se prevé ambiente fresco en la región; cielo parcialmente nublado y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos dispersos en la Ciudad de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México; las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; todas las lluvias con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento del noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.
Península de Baja California: Cielo medio nublado durante el día; bancos de niebla en la costa occidental; lluvias aisladas en Baja California Sur y sin lluvia en Baja California. Ambiente fresco a templado durante la mañana y frío en sierras de la región, caluroso a muy caluroso durante la tarde, así como extremadamente caluroso en el noreste de Baja California. Viento del noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de la península.
Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora y Sinaloa, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Ambiente fresco a templado durante la mañana y caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la región.
Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales intensas en Nayarit y Jalisco (norte y occidente), y muy fuertes en Colima y Michoacán; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posibles granizadas, además, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Ambiente frío a fresco por la mañana y cálido a caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región con rachas superiores a 50 km/h en zonas de tormenta. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.
Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales intensas en Chiapas (sureste) y muy fuertes en Guerrero y Oaxaca; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente templado a fresco, así como frío en zonas serranas, y cálido a caluroso durante la tarde. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Oaxaca, así como rachas de hasta 50 km/h en zonas de tormenta de Guerrero y Chiapas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de la región.
Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales intensas en Tamaulipas (suroeste) y fuertes en Veracruz y Tabasco; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Ambiente fresco durante la mañana, así como frío en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento de componente norte de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas.
Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado con lluvias fuertes en Campeche, las cuales podrían originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Yucatán y Quintana Roo, todas las lluvias con descargas eléctricas. Ambiente templado a cálido por la mañana y muy caluroso durante la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas costeras.
Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Zacatecas y lluvias aisladas en Aguascalientes. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.
Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes en Morelos y Puebla; las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Tlaxcala y lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente fresco por la mañana y frío en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del noreste de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de hasta 50 km/h en zonas de tormenta.
Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:
Culiacán, Sin., 52.0; Tepoztlán, Mor., 47.0; Chalchihuitán, Chis., 40.0; San Blas, Nay., 33.0; Piedras Negras, Coah., 19.0; Guadalupe y Calvo, Chih., 18.0 y Cuajimalpa de Morelos, CDMX, 12.0.
Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:
Ejido Nuevo León, B.C., 45.5; Hermosillo, Son., 43.0; Piedras Negras, Coah., 41.7; Santa Rosalía, B.C.S., 40.5; Culiacán, Sin., 40.4; Monterrey, N.L., 39.6; Ciudad Victoria, Tamps., 39.6; Arriaga, Chis., 36.7; Puerto Ángel, Oax., 36.6; Valladolid, Yuc., 36.5; Tuxpan, Ver., 36.4; Ríoverde, S.L.P., 36.0 y Tacubaya, CDMX, 26.0.
Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:
Toluca, Edo. Méx. y Loma Grande, Mariano Escobedo, Ver., 11.2; Tlaxcala, Tlax., 11.4; Pachuca, Hgo., 13.6; San Miguel de Allende, Gto. y San Luis Potosí, S.L.P., 13.7; Zacatecas, Zac., 14.1; Puebla, Pue., 14.8 y Tacubaya, CDMX, 15.0.