Alerta PC por inicio del segundo periodo más crítico de la temporada de lluvias

septiembre 17, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El director de Protección Civil del Ayuntamiento de Xalapa, Enrique Fonseca Martínez, recomendó a la población mantenerse atenta a las condiciones climatológicas, dado que, se ha entrado al segundo periodo más crítico de la temporada de lluvias y huracanes.

En entrevista explicó que este comprende los meses de septiembre, octubre y parte de noviembre.

Por ello, enfatizó la importancia de seguir la información que difunden las autoridades a través de redes sociales y sistemas oficiales de comunicación, a fin de prevenir riesgos y dar seguimiento oportuno a cualquier fenómeno natural que pudiera registrarse.

Sobre las lluvias registradas ayer martes dijo que fueron de intensidad de moderadas a fuertes en gran parte del municipio, sin que se reportarqn afectaciones.

Explicó que las atarjeas y tragatormentas han funcionado de manera adecuada, lo que ha permitido buenos escurrimientos.

De acuerdo con el monitoreo, el acumulado máximo de lluvia alcanzó los 56.6 milímetros, registrado en la estación meteorológica ubicada en la propia dirección de Protección Civil.